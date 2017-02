Yonnier Rodriguez (@EsYonnierVP): Gran cráter en Aeropuerto causa malestar en traseúntes San Carlos.-Yonnier Rodríguez, coordinador político de Voluntad Popular (VP) San Carlos, denuncio que en el sector 1 y 2 de la comunidad Aeropuerto sufren terribles problemáticas por el déficits en los servicios públicos. Rodríguez señaló que en estos sectores no cuentan con servicio de recolección de los desechos sólidos. Aseguró que ya van más de 15 días que no pasa el aseo urbano y la contaminación es alarmante. Añadió que no solo se ven afectados por el tema de basura, sino que tampoco cuentan con suministro de agua. Dijo que los vecinos deben hacer magia para poder abastecerse del vital líquido y no obtienen respuesta alguna por parte del gobierno estadal ni municipal, por lo que le hizo un llamado a ambas instancias del poder público. El dirigente de VP criticó la pésima gestión del alcalde Pablo Rodríguez, debido a que desde que ganó la alcaldía no se le ha visto la cara en las comunidades donde piden a gritos soluciones a los interminables problemas que presentan. “Es el alcalde fantasma enemigo de los sancarleños”, expresó. Recordó que a través de rueda de prensa el burgomaestre aseguró que realizarían la fiesta del asfalto en las calles de San Carlos y hasta ahora lo único que se ha visto son más huecos. Indicó que al frente de la escuela Carlos Tovar, en plena avenida principal de Aeropuerto, hay un cráter que afecta a los transeúntes y cada vez está más deteriorado. Finalmente, el abanderado de la tolda naranja, expuso que van a seguir el recorrido por los diferentes sectores de la región, con el fin de seguir conociendo sus problemas y hacer las denuncias correspondientes para que el alcalde Rodríguez, se aboque a trabajar y responder a las necesidades del pueblo.

