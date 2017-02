Yusmary Parra: “A Mi Hermano Lo Ajusticiaron Y Él No Era Delincuente” ROSEDEL CAMPO San Carlos.- Los familiares del hombre que cayó abatido tras presuntamente enfrentarse contra funcionarios de PoliCojedes, en el municipio Tinaco, acudieron a este medio de comunicación con el fin de desmentir lo sucedido y aclarar que el infortunado no era un delincuente. La ciudadana Yusmary Parra, hermana del occiso que respondía al nombre de Ronal Zavier Parra Hernández, comentó que el hombre no tenía cargos penales, ni registro policiales, ya que nunca estuvo incurso en ningún hecho delictivo. Explicó que Parra Hernández era un ciudadano honrado, que diariamente trabajaba como albañil, para obtener el sustento económico para su familiar, “él no se metía con nadie, ya que le huía a las peleas y conflictos”, exclamó. Por tal motivo enfatizó que su hermano no se merecía el ensañamiento y fue ajusticiado por los agentes del Centro de Coordinación N° 02 “Estos funcionarios violaron sus Derechos Humanos, al quitarle la vida sin ninguna compasión, lo golpearon como quisieron y posteriormente le dispararon dos veces por la espalda”, explicó. Parra dijo que eso es una muestra más del ensañamiento personal por parte de los efectivos de PoliCojedes, por lo que solicitó justicia ante el caso y que se apertura una investigación correspondiente “porque fue mi hermano, mañana será otro inocente”, concluyó.

